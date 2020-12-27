大陸網紅「西藏冒險王」王相軍因為熱愛大自然，曾花了7年的時間徒步70多座冰川，而有「冰川哥」封號，近日卻驚傳他在西藏那曲探險冰川過程中，不幸發生意外去世。

綜合陸媒報導，岀身四川廣安的王相軍，是中國冰川探險第一人，他一生癡迷冰川，總會帶著愛犬「土豆」一起冒險，現卻傳出他20日在西藏攀登冰川途中，失足掉入冰川暗河之中，救援人員目前尚未找到其遺體。

王相軍意外去世，許多網友不捨哀悼。（圖／翻攝自微博）

而他的個人帳號也於26日更新訊息，「2020年12月20號我的哥哥，你們的老王，永遠地留在了這個他最喜歡的瀑布裡。至此希望大家不要去這個地方炒作，尊重逝者……他這一生癡迷於冰川，同時獻身於冰川，這裡是他最好的歸宿。」

王相軍曾在2019年受邀參加西班牙馬馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會，向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川融化的影像資料，希望更多人關注氣候變化，如今傳岀離世噩耗，不少探險家或氣候科研人員感到十分震驚惋惜。

(中時新聞網)