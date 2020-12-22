486團購發布今年度營業額至12月底預計達17億元，且毛利再創新高，公司宣布全體同仁維持14個月年薪外，另發放1000萬元分紅，將由37位108年底前加入公司的同仁共同分潤。同時，年底尾牙也確定照常舉辦，公司北、中、南全體同仁12月30日齊聚南港參加。

團購企業家486先生指出，今年在亮眼的營業額表現之下，部分電商卻出現毛利下滑的趨勢，但486團購今年毛利卻再創歷年新高，已可預期2021年所發放的紅利金額亦相當可觀。

486團購表示，今年第4季幾波成功的行銷活動大幅拉升營收，消費者對於更多樣化的異業合作，如購買商品贈送高檔茹絲葵牛排餐券或五星飯店住宿券等活動內容反應熱烈。自雙11之後一連串的行銷活動帶動整體第4季業績較去年同期成長5倍，已可預期年底年營業額將突破17億元大關。

此外，公司專責部門在今年也針對廣告投放進行更精準的投報分析，已明確可知google的精準投報效益高出facebook近21倍，在廣告預算的掌控更為精確有效，亦精簡了facebook投放所需的影音產製、企劃、器材等眾多隱形成本。在營業額增加、毛利成長、廣告投放及支出更精準的多利模式下，成就486團購家電類龍頭電商地位。

(時報資訊)