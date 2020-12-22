湖人大前鋒「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)新球季有個新任務，總教練佛格(Frank Vogel)要求「每場至少出手5次三分球！」這簡直是把一眉哥當成籃網的杜蘭特(Kevin Durant)了，即使是神準的杜蘭特，生涯場均三分球出手也才4.9次。

當然佛格只是要鼓勵戴維斯在外線多出手，並不是叫他虛擲浪投，也不是真的規定投滿5球。那是因為戴維斯的三分球出手次數逐年成長，從2015-16球季開始穩步增加到上季的場均3.5次，命中率33%。

戴維斯的成長有目共睹，他剛進聯盟時是個只會猛攻禁區的初生之犢，生涯前3年共只出手27次三分球(命中3球)，大部分是在裁判鳴笛時隨手亂扔的。但是鵜鶘前總教練金崔(Alvin Gentry)看出戴維斯的潛力(他罰球很準)，刻意培養他的外線能力，「我需要你增加攻擊距離，你應該是個很好的角落射手。」

果然戴維斯苦練之後就有拿得出手的三分球能力，生涯第4季投出108球(命中35球)，儘管比不得專職射手，但已經正式把三分線納入自己的射程。今年9月在西區決賽對戰金塊，戴維斯G2的零秒三分絕殺，更證明自己擁有一擊斃命的殺手本色。

(中時新聞網)