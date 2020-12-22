新冠肺炎253天本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心今（22日）宣布新增1名本土個案為廣達女員工（案771），她是確診紐西蘭籍機師的接觸者（案765），12月7日到12日間與機師密切往來。有網友在PTT發問：密切往來5天是什麼意思？一名自稱曾是CCR（Cross Cultural Romance 異國戀）受害者跳出來，揭露台女與外籍機師的秘密。

指揮中心今日表示，紐西蘭機師在疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

有網友在PTT發問：密切往來5天是什麼意思？一名自稱曾是CCR（Cross Cultural Romance 異國戀）受害者的鄉民回應表示，「有年在女友桌上敲到1張發票+1張收據：南崁麥當勞店2人套餐，時間晚上11點半，日期就是小年夜前1天。收據是計程車的收據大概2百多吧」。

該鄉民直言：「細節就不談了，結論就是，外籍機師們在南崁是有宿舍的，飛來台灣就立即有台女主動坐車去約會了」。

有人問「跟機師約會還要出麥當勞的錢哦」，原PO回應：「細節太複雜就不談了，錢都是老外出的，只是台女個性有節檢美德收據就放包包惹。結論是他們是網路交友認識的，然後洋機師一來台灣，女的就會去付（赴）約。最後重點4，查了很久最後才知，女的不只一個」。

還有人憤怒表示：「ccr害人不淺，防疫破口兼洨祕密」，原PO也回說「她的小密咪被我知道是因為，3月有天忽然跟我說她有了，帶去產檢，醫生跟我說，確定是小年夜前一天中獎的....跟發票日期一樣...」。

(中時新聞網)