每個人都擁有不同的性格，也希望將自己最好的一面展現在大家面前，因此我們所看到的並不一定就是真實的。近日《搜狐》就發表文章點名，有3個星座雖然看起來是個好相處的老實人，但如果不小心惹到他們可就慘了！

1.巨蟹座

巨蟹座有著雙面的性格，他們對於喜歡的人、朋友都是非常寬容的，利用自己的善良來感化大家；不過同時他們的心思也非常敏感、縝密，對陌生人或不夠信任的人都會暗中觀察，儘管表面看起來溫和、無攻擊性，但如果真的惹到他們，結局將會非常悽慘。

2.金牛座

「人不犯我，我不犯人」是金牛座的人生準則，他們很喜歡在平淡的生活中和大家和睦相處，不過在他們憨厚的外表下，其實暗藏著精明，金牛座除了在乎錢也很注重他人對自己的態度，而且他們很擅長洞察人心，可以根據對方的弱點一招制敵。

3.射手座

射手座總是以大大咧咧的形象出現在眾人面前，讓大家放下對他們的防備，不過其實在他們樂觀的外表下，藏著很多小心思，他們甚至很享受大家覺得自己傻，而處處忍讓自己的樣子，所以千萬不要小看射手座，他們既有行動力、廣泛的人脈，還有一顆強大細緻的內心。

(中時新聞網)