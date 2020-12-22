台中市議會22日臨時會排定台中捷運綠線聯結器斷軸事件專案報告！民進黨市議員江肇國追問市長盧秀燕，台中市政府有沒有錯？知不知道自己錯在哪裡？市長盧秀燕一時脫口而出說「錯在相信履勘委員」；她頓時回神立馬為自己不當發言多次道歉。盧秀燕說，不適當發言表示道歉！對於交通部安全虞慮通車表示感謝。

江肇國質詢說，中捷聯結器斷軸事件，市長盧秀燕一直說要完全負責，概括承受、全權負責，市長您知不知道自己錯在哪裡？台中市政府有沒有錯？江肇國咄咄逼人，盧市長站起來一時脫口而出說「錯在相信履勘委員」；此話一出，引起民進黨議員陳淑華、林德宇等大罵離譜、這太扯。

陳淑華指出，市長很扯根本在卸責！嘴巴講道歉、負責，還說被履勘委員騙了，捷運工程是一棒接一棒，履勘委員是負責大局，不可能將零件拆下來！林德宇說，他可相信剛剛是失言，錯在相信履勘委員，聯結器零組件程序錯誤，接不接受北捷局的說法？是零組件的失誤。

盧秀燕立即為不適當發言表示道歉！盧秀燕說，對於11年來參與捷運興建的所有公務及伙伴同仁，市府都表示感謝，對於中捷暫時無法通車，市府會全力概括承受、全權負責，她也對於交通部、履勘委員准予中捷營運表示感謝，對於今天議會上的不當發言，她公開道歉，市府將儘速讓中捷安全通車，回應市民期待。

另有關媒體關心中捷連結器產地議題，盧秀燕強調，市府一定會為民眾的安全把關，沒有疑慮才能通車是當前唯一要務，也是市民對我們的期待，市府會努力達成目標，這11年來，市府責任就是要安全通車，希望各種批評到她為止。

(中時 )