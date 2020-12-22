大同公司22日人事大地震，擔任51天的董事長林文淵無預警丟出超級震撼彈，宣布請辭董事長職位。對此大同大股東、三圓建設董事長王光祥今天下午表示，大同非常需要儘快脫胎換骨，對於林文淵的請辭，「我是非常感激他這段時間以來的付出，而且也完成了階段性的任務！」為了顧及股東權益，預計23日召開臨時董事會，改派法人代表，推選新董事長。

至於是否找來中美晶前董事長盧明光，擔任大同的新董事長？王光祥表示，要先改派法人代表，才能進一步有改選董事長的程序。

王光祥表示，他很感謝林文淵在大同最艱困的時候，帶領大同新團隊打拼，也完成許多階段性任務。

至於林文淵今天稍早在記者會上跟股東、同仁一鞠躬說對不起，並表示無法繼續陪伴大同公司走下去，也強調並沒有跟董事王光祥有分裂，只是如果法人已經不信任，就沒有合作的必要。王光祥則表示，雙方關係並沒有惡化，只是大同急需要趕快脫胎換骨。

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