台灣事隔253天再度出現新冠肺炎本土確診案例，中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增一例本土確診病例，為廣達集團女員工。消息一出，對於即將到來的各地跨年活動是否停辦，也讓民眾十分關注。據中時新聞網最新網路投票結果顯示，認為「應該停辦」的網友有1670票，比例高達90.96%，認為不必停辦的網友則有156票，比例僅8.5%，結果暫時呈現一面倒。

對於跨年活動是否該停辦，《中時新聞網》22日舉行網路投票，以「本土零確診破功 各地方政府應停止跨年活動？」為題進行調查，截至22日晚間11時40分為止，共有1836名網友投票，認為「應該停辦」的網友有1670票，比例高達90.96%，認為不必停辦的網友則有156票，比例僅8.5%，「不知道，沒意見者」有10票，佔比0.54%。

對此投票網友也紛紛留言表達看法，「非常時期，政府應該主動立即停止各項跨年活動，晚了會來不及的」、「陳時中先前不是說他負全責？」。

本土零確診破功後 跨年活動「民調」竟一面倒。(圖/中時新聞網)

(中時新聞網)