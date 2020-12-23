詹姆斯笑拿生涯第四枚冠軍戒，但卻無法帶領湖人拿下開幕戰勝利，反而苦吞4連敗苦果。(美聯社)

湖人今天在主場笑拿冠軍戒，並且揭開隊史第17面冠軍旗幟，可惜隨即而來的洛城內戰中109比116不敵快艇，吞下開幕戰4連敗苦果。

或許是是興奮之情讓湖人球員首節找不到籃框，快艇趁機打出39比19攻勢，取得20分領先局面，但次節起湖人強化防守，詹姆斯與安東尼戴維斯也開始扮演攻堅角色，單節打出35比17的反擊攻勢，半場打完將落後分數縮小至2分差距。

易籃再戰，剛與快艇完成4年1.9億美元頂級合約的保羅喬治，用實際得分手段挺身而出，帶領快艇一次又一次的撕裂湖人防線，尤其是第四節的一次「四分打」，幫助快艇將優勢擴大至雙位數，加上里歐納德中距離跳投得手，從暴龍轉戰過來的伊巴卡捍衛禁區，三人聯手擊敗賽前外界視為奪冠最大熱門的衛冕軍湖人，用勝利打響新賽季的征程之旅。

保羅喬治無疑是快艇拿下開幕戰勝利的最大功臣，18投13中、三分球8次出手命中5球，攻下33分、6籃板，里歐納德貢獻26分，伊巴卡15分、6籃板，祖巴茲11分、6籃板，路威廉斯11分，貝弗利10分。

職業生涯過去3次幫助球隊奪冠後新賽季首戰都拿下勝利的詹姆斯，今天神話破功，湖人吞下開幕戰4連敗，22分、5籃板、5助攻成為空談，安東尼戴維斯18分、7籃板，新成員薛洛德繳出14分、12籃板、8助攻準大三元成績單，上賽季最佳第六人哈瑞爾改披紫金戰袍首戰17分、10籃板，角色有些尷尬的庫茲馬挹注15分。

(中時 )