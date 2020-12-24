在23日湖人與快艇開幕戰賽前拿到上季總冠軍戒指的湖人「小皇帝」詹姆斯，24日不禁發布IG動態，把自己拿到總冠軍戒畫面跟「小飛俠」布萊恩合成在一起，藉以致敬自己心中的老大哥，他也公開坦承自己在開幕戰扭傷左腳踝了。

「當我昨晚拿到那枚總冠軍戒指的心情，就在這張合成照當中表露無遺，」詹姆斯在個人IG上面表示，「愛你也想念你，我的兄弟！＃一生曼巴」看來他仍很希望自己拿到這枚總冠軍戒之際，布萊恩也能在現場陪他分享這份得來不易榮耀。

其實詹姆斯昨天早早就退場休息，僅打了個人開幕戰生涯新低的28分鐘，原來是他早已扭傷，「我的腳踝遭遇蠻嚴重的扭傷，當然我不認為這會阻止我參加耶誕大戰，我還有兩天休息時間，我會趕緊休息與治療，我想到時候我會沒事的。」

就算開幕戰慘遭快艇修理，詹姆斯看來心情不受影響，談到自己治療第一步，他表示，「我會先回家吃飯，然後進行冰敷治療，接下來我會喝點紅酒，讓紅酒流到我的腳踝，這可能是我能做的最佳治療方式，我會確保紅酒順利流進左腳踝。」

(中時 )