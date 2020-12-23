【愛傳媒朱亞君專欄】幾個朋友來信說，看了叢非從《這麼在意別人的看法，你一定很累吧》，非常喜歡，甚至人生起了點變化。

其中一個朋友說，改變最大的是她與另一半的相處。

朋友的伴侶，是一個溫和謙恭的人。不溫和的那一面，只有親密的人看得見。以前我不相信他們會吵架，後來才知道，男人總是防衛心過重，任何事情，只要他稍稍聽出一點指責（甚至不到指責，只是含蓄地說這樣不好），對方立刻激動起來，可以調動全世界所有理由來為自己辯駁，就是不容自己有一隙縫有錯。

是怎麼，你就不能認錯嗎？朋友也很惱火。

然後是激烈的爭執，最後的最後，他們的爭論總在朋友委屈崩潰結束：好啦好啦，反正你就是道路、真理、生命，你是上帝。去你的圈圈烏叉叉，⋯⋯

朋友說看了書之後，她先看到自己因為沒有安全感而偏執的原因，像是有了一塊煞車皮（這是我的形容），不再為對方的憤怒而勾引出憤怒，她同書裡說的問自己：

伴侶想要甚麼？他的憤怒在表達甚麼？他的心在說甚麼？他的內心在經歷甚麼？他對安全感、自尊怎麼看待？他的內心，此刻最需要的是甚麼？

她開始覺察到對方的憤怒是來自內心的匱乏感與無能感，她試著像看著一個寶寶在那裏哭一般，引導著對方說出怎麼了？

男人說了：我沒有要大聲說話，我只是心裡急，我一急整個人肌肉就緊繃起來，忍不住激動⋯⋯

朋友說到這裡。我們兩個相視笑了。我說好棒喔。你找到答案了。

那個在我們眼中溫和的人，是因為他不夠在乎我們，而他在乎她。他急、他辯駁，是因為他害怕失去，他害怕在關係中受傷，他害怕在女孩眼中不是個完美的形象。

我說那看到了，你現在解決的方法呢？

朋友說，我跟他說好了，下回你心裡急，你就給我一個通關密語，只要告訴我：我肌肉又緊繃了。這樣我們就打住。先到這裡。

我聽了很感動。

出版最快樂的，莫過於讀者的回饋。與看到他們的改變。親密關係的建立，是需要冒險的，不要期待在一段關係中不受傷。

親密也是需要勇氣的，比孤獨更難，受傷與愛，都是一段關係的必備元素，重點是找到那個堅實的自我，不靠眼淚或憤怒來維繫，不害怕任何關係的裂縫。取而代之的是，你敢於主動，敢於示弱。也接納對方的脆弱。

上面這段不是我說的，是叢非從。好喜歡這本書。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)