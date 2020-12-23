大同(2371)今天新董總記者會，新人事讓市場耳目一新，除了併購大王盧明光外，還有2位「鴻海大學畢業」的高階主管，分別是總經理鍾依文以及副總戴豐樹。2位鴻海人都是過去鴻海郭董可以喊出名字的高階主管，可見其重要性。鍾依文表示，大同不能只作一個「本土化」的公司，大同要成為國際化的品牌。大同未來所有重要的決定都是董事長決定，但基本上沒有重要的事情。

鍾依文定調未來大同「總經理制」的管理型態，雖然鍾依文強調大同不會鴻海化，但可預見大同將展開組織調整改革再造。鍾依文是3人中最年輕的，5字頭的年齡。

鍾依文表示，會到大同只是希望將公司運轉上軌道，3個人都是為追求「成就感」而來。談到營運方向，鍾依文表示，系統還不能真正賺到錢，是零件在賺錢，會從供應鏈去了解那些產品有毛利率，不是為了做事情而做事情，做的事情一定是要能國際化，有規模的。以前大同是「本土化」的公司，大家只知道電鍋，至於白色家電大家也都不用大同。其實大同還有太陽能、變壓器、智慧電錶、重電、馬達等，這些項目能和未來產業掛鉤才會有意思。例如馬達一定是要和電動車有關，這要如何轉型，若能順利轉型就是一個很大的營業額。

鍾依文表示，大同不能只作一個「本土化」的公司，這樣的規模很有限。以後的大同不會只是「家電」公司，家電只是其中的一項，大同有通路有品牌，未來是國際化的品牌。

至於和董事長和總經理的分工，鍾依文表示，未來所有重要的決定都是董事長決定，但基本上沒有重要的事情。董事長已經布建了營運藍圖，調度營運資金，未來有好的技術和人才可以透過併購的方式。

至於鴻海和裕隆搶攻電動車市場，大同是否有機會在馬達上找到合作的契機？鍾依文表示，只要有任何合作的機會都很好，能夠win_win非常好，希望能找到互補的機會。

大同新任副總戴豐樹早期服務於日本豐田汽車，由郭台銘從汽車零件大廠愛信精機公司挖角進入鴻海，為鴻海導入豐田「及時生產」（just in time〉觀念，曾經也是富士康的靈魂人物。戴豐樹表示，他人生中的任職的第一家公司就是大同，個人專長在日本，在日本有20年的時間。大同底子好，當初在鴻海任職時也曾聘任大同公司的人。這次重回大同，只要給方向和策略，相信大同大有可為。

(時報資訊)