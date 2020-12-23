奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 19:092020/12/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券交易所於七點發出簡訊通知，國巨集團旗下奇力新（2456）、凱美（2375）於23日20時，於證交所3樓記者室，分別由奇力新總經理郭耀井、凱美總經理張維祖說明取得處分有價證券案。 全聯全火鍋「請支援收銀」新款口罩獨家限量開賣 《店頭市場》違反重訊申報 迅德遭處3萬元違約金 (工商 ) #凱美 #奇力新 #八點 #重訊 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》逸達新冠新藥 向美提二／三期臨床試驗申請 15:572020/12/23 財經 提振全美信心 政府首席傳染病專家佛奇接種疫苗 07:132020/12/23 國際 《電機股》大同下午新董總記者會 盧明光、鍾依文「新人新政」 10:342020/12/23 財經 長虹回饋住戶 力邀知名聲樂家公益傳唱 18:292020/12/23 房市新訊 緯創和碩事件 金管會將緊盯重訊要確實 13:112020/12/23 財經 許富凱星媽殺手任賢齊帶媽追星 04:102020/12/23 娛樂新聞 恒生科技指數 大陸含科量最高 04:102020/12/23 投資理財 醫院也應景 企業贈送台大生醫分院2.2萬耶誕口罩 17:252020/12/23 寶島 《電機股》捍衛獨董制度 永大陳世洋擬提告 08:012020/12/23 財經 《國際金融》川普不滿新紓困案 美股期貨走跌 11:252020/12/23 財經 1分鐘讀財經》防疫破功法人大逃殺 台股市值蒸發6700億 08:142020/12/23 財經 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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