唐氏症基金會推出明年的春節禮盒，此次從9間小作所近120件畫作中精選12件，為基金會首次以青年繪畫作品推出禮盒，藉此幫助他們能被看見，明年3月也預計於世界唐氏症日當週舉行大型成果展，讓更多人看見他們努力的成果。

針對這次的春節禮盒，唐氏症基金會董事長林正俠指出，基金會現有9間小作所，除了進行工作訓練讓唐寶寶、心智障礙者學會自立外，也提供多元的才藝課，繪畫課就是其中之一，藉此達到藝術治療的目的，幫助他們更加平靜有自信。

「愛不囉嗦」商品的銷售所得將用來幫助需要幫助的身心障礙者和其家庭，目前全台有3萬多個唐寶寶和家庭都在等待我們的協助，基金會預計未來二年再增設2至3間小作所，希望服務範疇擴大至更多地區，提供更多身心障礙者發揮才能、自立生活的就業工作機會。

另一方面，唐氏症基金會表示，將延續往年的送愛活動，與各大通路合作多款送愛禮盒，募集時間從即日起到2月5日止，期待能夠集結社會大眾的力量，讓弱勢家庭也能在年節期間真正感受到社會大眾的支持和溫暖陪伴，不再覺得孤單。

唐氏症基金會說，想要做公益的朋友，也可以透過禮盒認購的活動，讓一份愛心，永續轉動，欲瞭解更多唐氏症基金會產品消息，可直接向唐氏症基金會訂購。

(中時 )