歲末年終將至，返鄉伴手禮琳瑯滿目、遊子們挑選禮品時除了美味外更要吃的安心。老字號點心品牌喜年來，今年一口氣推出超多熱門IP聯名限定，從近年來竄紅的療癒系「角落小夥伴」，到經典不敗的Hello Kitty、小朋友最愛的POLI波力，提供消費者獨特又多元的送禮選擇，搶占這波年節禮盒商機！

就是要萌到你！攜手年輕世代超愛的療癒系IP角落小夥伴，喜年來即將在春節推出兩款春節限定肖像禮盒，其中黃色包裝的「角落小夥伴蛋捲芝麻禮盒」在7-11通路獨家販售，另一款粉色包裝的「角落小夥伴芝麻小蛋捲禮盒」則在全家、萊爾富、OK、愛買通路販售，方便民眾返鄉途中購買，兩款皆隨盒附贈主題貼紙一張，刺激粉絲收藏慾望，粉絲們不管哪色、應該全都想收藏吧！

眾多伴手禮中、喜年來這波肖像熱潮誠意滿滿，結合人氣長紅的Hello Kitty肖像，打造喜氣洋洋的全新春節，限定肖像禮盒，紅色包裝上吃著喜年來蛋捲的Hello Kitty絕對激發被遺忘的少女心，這難以抗拒的卡哇伊魅力，小孩大人都難以抗拒！

一向重視各年齡層顧客的喜年來，為了方便學齡前小朋友能一同品嚐健康美味的喜年來蛋捲，和POLI波力推出「POLI波力小蛋餅禮盒」，讓孩童們也能享受一口一個小蛋餅的幸福好滋味，可愛警車造型的外盒，又可當作小朋友的收納盒，隨盒附贈的專屬春聯， CP值更是破表、老品牌喜年來增添了伴手禮的趣味及濃濃的春節喜氣。

名字取得好、年節少不了。每逢佳節，許多公司行號就要煩惱訂購的禮品能不能讓顧客喜愛，經營四十多年的喜年來、不變的理念與好滋味加上討喜的名子象徵著把祝福送給對方，

，「不只人來，還帶喜年來！」讓每個人收到喜年來禮盒的瞬間，彷彿就充滿了喜氣與祝福，無論男女老少都無法抗拒，年節走春探訪親友、見長輩，送禮喜年來，喜事年年來。

這份親切感與記憶便是喜年來之所以能歷久不衰逾四十年的主因，秉持著「產品好吃才是最強的廣告」，蛋捲製作堅持不加一滴水，主打純正、濃厚、天然，用美味鞏固老品牌的不敗地位。喜年來透露未來將跟更多的經典ＩＰ推出聯名商品，持續為老品牌注入新活力，讓消費者在不同的聯名商品上也能看見不同的喜年來，努力讓老顧客與年輕世代都能持續感受到喜年來滿滿的祝福。

(中時 )