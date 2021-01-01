艾薇演出歌單精心規劃。（環球提供）

艾薇跨年夜連趕台中、雲林2場，相隔不到24小時，又於元旦炫風式赴台中麗寶演出，出道後第一次受邀跨年演出就遇上超強寒流，加上表演服不是露肚就是露腿，怕冷的她胸前、背部及口袋放滿暖暖包，一到後台看到事前準備的暖爐、薑茶、熱水，猶如見到救星般捨不得離開。

艾薇日前以新歌〈失重前幸福〉正式出道，對於跨年夜可以趕場表演感到興奮，晚會因應防疫改為線上直播，她心裡雖覺得惋惜仍心繫粉絲健康，一切以安全為重。特別的是，今年也是艾薇第一次與師兄蕭敬騰（老蕭）及小宇同場跨年演出，為了在雲林獻唱老蕭的歌曲〈怎？說我不愛你〉，她事前特地進錄音室配唱和音，相當慎重。

不管大小表演都全力以赴的她，這次還特別訂製全新的耳機、戰服，並且準備全新歌單，獻上滿滿的誠意，陪大家一路從2020嗨到2021。有趣的是，前一天台中彩排時，附近學校的學生們在宿舍聽到艾薇彩排的聲音，紛紛衝到走廊上，塞爆任何一個聽得到的角落，驚呼「太扯！現場唱得比MV好聽」。

(中時 )