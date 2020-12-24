鍾鎮濤（阿B）21年前離婚，又欠下2億港幣（約7億台幣）破產，低潮期間他認識台灣女友范姜素貞，女方不離不棄，又幫他還了近一億債務並生下兩個女兒。昨(23日)鍾鎮濤曬出影片，透露自己隻身到大陸工作4個月，太太知道他想家人，就秘密「人肉快遞」自己和兩個女兒到當地找鍾鎮濤團聚，讓阿B又驚又喜，眼眶泛淚。

67歲的阿B於1999年和前妻章小蕙離婚，之後結識小他12歲的范姜素貞，據港媒報導，范姜素貞家境富裕，兩人疑在好友歐陽龍的聚會上認識，陷入熱戀後，范姜素貞便搬到香港陪鍾鎮濤同住，還不惜變賣珠寶貼補家用，也將阿B和前妻所生的兩個小孩視如己出。2012年，阿B與前妻所生的女兒鍾嘉晴在母親節貼出范姜素貞的照片說：「我就只有妳這一個媽媽，怎麼能不愛妳！祝天下的媽媽母親節快樂！」，可見兩人感情極好。

范姜素貞帶兩個女兒到大陸跟鍾鎮濤團聚。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

對於范姜素貞的付出，鍾鎮濤點滴在心頭，過去受訪透露范姜素貞為他犧牲很多，「餘生一定會好好愛這個不問收穫的女人」，2014年鍾鎮濤和范姜素貞在峇里島補辦婚禮，給足妻子名分和儀式感，隔年又在香港宴客，鍾鎮濤當時說，范姜素貞20多歲的時候認識他，在女人最美的年紀決定跟他在一起，而那時他只是給沒錢又默默無聞的大叔，直指范姜素貞的出現是上天的禮物。

鍾鎮濤感動在冬至和妻女相聚。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

今年初因新冠肺炎疫情，6月時鍾鎮濤受訪透露已經半年「0收入」，8月鍾鎮濤為家計到大陸工作，自此和妻小分隔兩地4個多月，日前過冬至，范姜素貞秘密帶著兩個女兒探鍾鎮濤，阿B在影片裡開心寫下：「爸爸多想每天都這樣抱著你們，都不捨得放開手，能與至親團聚是世上最幸福的事，希望大家也能珍惜跟家人相聚的時光。」網友見此讚：「為您感到開心！團團圓圓」、「B哥真的娶對人了」、「家人的陪伴是最大的動力」。

(中時新聞網)