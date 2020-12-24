大陸長沙市23日早上9點半左右發生一起輕生事件，一名31歲男子在高架橋上停車後，下車小跑步越過護欄跳進湘江，死意堅決把路人都嚇傻，可怕過程全被一部行車紀錄器拍下，妻子得知丈夫死訊後悲痛不已，表示夫妻倆前段時間剛買房而已。

《瀟湘晨報》報導，有目擊者表示，當時一輛白色小客車突然停在湘府路高架橋上最右側的車道，一名男子從車上下車後，下秒就翻過圍欄向外奔跑，最後越過橋的護欄往下跳河自盡，一瞬間人就沒了，影片曝光後能看到男子死意堅決，正值上班時間塞車，讓目睹的駕駛全都嚇傻。

救援隊隊接獲報警後急派人搜救，終於在中午12點找到該名男子，但已無呼吸心跳，男子的妻子得知噩耗後悲痛表示，事發前男子才剛送自己去公司上班，並無異常，且倆人剛買房不久，無法想像樂觀的丈夫會這樣尋死。

但妻子回憶，丈夫之前與長官在工作中發生不愉快，被長官當著同事的面訓斥，覺得丈夫是一時想不開才會這樣，現在具體情況還在調查中。

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