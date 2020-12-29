一名媳婦日前因受不了婆家生活習慣，提出在婆家附近買房搬出去，沒想到婆婆仍要求同住，還要求她買獨棟透天厝，屋內要有2間房間給丈夫的2個兄弟，甚至要她把娘家給的房子賣掉，以籌出頭期款，她拒絕後，婆婆在她背後到處說壞話，讓她氣得直說「你是在腦補什麼？娘家什麼都沒跟妳要，妳還敢開口要我賣房？」

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她婚前家裡幫她買了一棟房，但婚後婆婆要求同住，她因此住在婆家的房子，但她日前向丈夫提出，因為有能力負擔房貸，想要在婆家附近買房搬出去；但婆婆隔天得知後，竟要求房子要獨棟透天、有前後院可以種菜、多餘的房間須給她另外2個兒子住，甚至說「如果媳婦趕快把娘家給的房子賣掉，籌頭期款就更好了。」

婆婆要求她賣掉娘家給的房子，以籌出新房的頭期款，婆婆還要求要買「透天獨棟」。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該女網友說，婆婆不但還是想要與她同住，甚至希望她把房子賣掉籌頭期款，他說想要買房是因為婆家房子老舊，婆婆堆放陳年舊物捨不丟，丈夫的兄弟會在房間、共用的廁所內抽菸，生活習慣差異太大造成她的不便；而婆婆之後得知她不願賣房，竟到處說她壞話，讓她氣得直說「房子是我的，如果不是因為你，現在我早跟丈夫搬去南部住了。」

許多網友則留言說，「這個婆婆讓我開了眼界，媳婦的房子也敢打主意」、「娘家給妳的房子攸關日後妳可運用的選擇權，絕對不能賣」、「好多婆婆把媳婦娘家東西當成『自己』的東西一樣算計著，媳婦對他們來說是銀行概念嗎？」

(中時新聞網)