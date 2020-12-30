莫允雯跟退役球星鍾秀鼐分手，傳出靠著工作、朋友聚會來療情傷，曾被本刊捕獲和張宗憲一起到畫室畫畫抒發心情，似乎就因此畫出友達以上的感情。不只莫允雯有張宗憲這樣的大仁哥相伴，不少女星就是愛上陪伴多年的大仁哥。

何妤玟曾在節目坦承婚前有位曖昧對象，就像她的大仁哥一樣，在她離婚後仍常常聯繫，後來媒體拍到疑似是嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸，兩人還一起打球約會吃飯，感覺有譜。

謝欣穎因未婚夫劈腿而狠斬7年情，現任男友D先生是她的老友，非常會照顧人，堪稱真人版大仁哥，對方也已獲爸媽與朋友認可，讓她開心地說：「現在的生活比以前好太多！」

林心如2005年與霍建華拍攝《地下鐵》結識，兩人長期互有好感，宛如程又青與李大仁哥的翻版，直到雙方都單身且親友都給予支持後，才讓他們面對自己的情感，進而修成正果。

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(中時新聞網)