大陸金獎級男演員黃曉明和女星Angelababy（楊穎）結婚5年，婚後育有一名寶貝兒子，交往和剛結婚時總大方同台，出席各種活動或頒獎典禮，但近期婚變消息頻傳，甚至傳出兩人早已離婚，他們也都沒對此回應；最近黃曉明在節目《先生的朋友圈》大聊寶貝兒子，但一句話都沒提到老婆，又再掀起網友熱議。

日前黃曉明出演談話性綜藝節目《先生的朋友圈》，開心聊起私底下生活，尤其聊到兒子「小海綿」，好心情全寫在臉上；他表示近期為了防疫人人都戴口罩出門，他也更放心帶著小海綿外出，無論是到公園還是逛街，不用像先前擔心被路人認出。

近日黃曉明專訪時，大聊寶貝兒子小海綿，卻不提老婆Angelababy。(圖/ 摘自《先生的朋友圈》微博)

黃曉明還說自己外表保養得宜，根本是「爸爸哥」，而3歲的小海綿已經開始學說話，童言童語常逗笑他，聽起來沒邏輯卻有自已的風格；但小海綿也有讓他感動的地方，不久前過生日時，小海綿錄了一段語音「爸爸，我愛你，爸爸生日快樂」，他也坦承聽到的瞬間差點落淚。

不過，黃曉明的專訪釋出後，有眼尖網友注意到，他提了工作、兒子小海綿、家人和朋友，卻都沒說到老婆Angelababy，因此兩人婚姻狀況又成為討論話題，外界都十分好奇他們的婚姻現況。

(中時新聞網)