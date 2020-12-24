起碼今年狀元愛德華茲首次上場的表現，比起探花「球弟」拉梅洛鮑爾好太多了！愛德華茲24日替補打了25分鐘，投12中5、4罰全進，貢獻15分、4助攻與4籃板，幫助灰狼最後以111比101逆轉擊退活塞，漂亮拿下新球季第1場勝利。

大半場比賽都居落後劣勢的灰狼，卻在末節發動凶猛反攻，靠著馬利克比斯利、羅素與唐斯等人火力追上，甚至取得超前，灰狼更在最後2分24秒內，讓活塞一分未得，灰狼趁機打出11比0收尾攻勢，只能說活塞最後關頭完全當機了。

除了狀元郎愛德華茲初登板就有不錯發揮，灰狼以場外狀況不斷的比斯利23分最高，唐斯也拿22分、11籃板及7助攻，意外改從板凳出發的羅素，貢獻18分、5籃板及4助攻；活塞則以賈許傑克生19分最高，布雷克葛瑞芬15分。

至於去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，也在新球季首戰交出15分、10籃板的雙十數據，配合英格拉姆24分、11助攻與9籃板的準大三元演出，鵜鶘113比99輕取把主場暫時搬到佛州坦帕市的暴龍，暴龍以席亞卡20分、6助攻與6籃板表現最佳。

(中時 )