苗栗縣仁德醫護管理專科學校軍訓室主任陳姓上校，於今早10時20分許，經同仁發現倒臥學校值班室，當時已無生命跡象，校方立即通報消防局，經派員到校緊急搶救，仍回天乏術，目前警方已報請檢察官進行相驗，釐清死因。

(中時新聞網)