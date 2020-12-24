苗栗仁德護專教官猝死值班室 檢警釐清死因 12:332020/12/24 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣仁德護專主任教官今（24日）被發現倒臥在值班室失去呼吸心跳，經送醫不治。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣仁德醫護管理專科學校軍訓室主任陳姓上校，於今早10時20分許，經同仁發現倒臥學校值班室，當時已無生命跡象，校方立即通報消防局，經派員到校緊急搶救，仍回天乏術，目前警方已報請檢察官進行相驗，釐清死因。 珍愛家庭價值 苗栗表揚慈孝家庭楷模 救護冠軍教官 桃消陳彥廷改良安妮指導困難插管 (中時新聞網) #仁德護專 #教官 #值班室 #護專 #苗栗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6旬男士林地檢應訊 正面倒地臉撞地板 一旁醫師急救仍不治 13:172020/12/17 社會 苗栗龍鳳漁港女子意圖輕生 海巡獲報成功救援 15:292020/12/23 社會 全台最高「真的」耶誕樹 苗栗通霄平安夜點燈到明年3月 16:282020/12/22 寶島 狂丟東西下樓 破門入男昏迷送醫亡 母心碎：兒在求救 09:002020/12/24 社會 北市疑似吸毒男子 丟東西下樓後猝死 20:442020/12/23 社會 陽明山24頭水牛暴斃 雙北攜手查 04:102020/12/19 地方新聞 苗栗招商引資有成 「人力銀行」釋出破千個職缺 15:302020/12/21 寶島 苗栗市民代表會副主席補選 王封台高票當選 15:442020/12/21 政治 陸軍突擊兵鑑測 特戰教官臂章露端倪「超強經歷曝光」 13:452020/12/18 軍事 旭富爆炸釀1死 桃檢展開調查 不排除到場履勘 17:242020/12/21 社會 新冠病患美航班上猝死 他曝沾滿尿搶救內幕 00:162020/12/22 國際 社會熱門新聞 渣男狂約妹上床 炮友染病哭「花兒滿地開」 妻怒咒：早晚得愛滋 - 社會 苗栗仁德護專教官猝死值班室 檢警釐清死因 - 社會 「你先開房間下課我就來」 2小時賺1個月生活費 女大生曝包養秘辛 - 社會 疑左轉時碰撞重機 屏東44歲女騎士當場死亡 - 社會 車禍肇事正妹「真理褲秀神級美腿」 車主秒暈：Peace！什麼都好說 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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