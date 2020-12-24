出自《詩經·邶風·擊鼓》的「執子之手，與子偕老」一詞，常被用來形容忠貞不渝的愛情，兩個人交往要想長長久久，不光是心意相通，還要有堅定的信念，《搜狐網》命理專欄指出，3生肖非常重感情，一旦牽了手就是一輩子！

生肖鼠：

生肖屬鼠的人在感情方面十分謹慎，遇到心儀的對象就會積極追求，如若無心便會立刻拒絕，不玩曖昧，愛恨分明。面對另一半，他們會掏心掏肺的付出全部情感，好好珍惜眼前人。

生肖馬：

生肖屬馬的人個性直來直往，選擇戀愛對象也十分謹慎，謝絕曖昧，一旦進入交往關係就會認真對待，也不吝製造出專屬情人的浪漫，時刻帶給對方驚喜。

生肖兔：

生肖屬兔的人在感情世界裡是典型的依賴型人格，他們害怕寂寞、渴求愛情，一旦遇到心儀對象就會十分專一，並將心理不為人知的祕密向對方訴說，若是對方也有所回饋，他們就決不會背棄這段感情。

(中時新聞網)