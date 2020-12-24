一名女子在社群軟體上謊稱自己男友確診新冠。(圖擷取自Dcard)

女子和疑似感染的男友在房間待一整天，又到車站趴趴走。（圖擷取自Dcard）

該名女子被大批網友灌爆信箱，才出來發文澄清只是開玩笑。(圖擷取自Dcard)

日前國內零本土破功，讓國人都上緊發條防疫。不過在這樣的緊要關頭竟有人拿疫情開完笑！有網友發現，在Instagram上一名女網友聲稱自己男友確診新冠肺炎，還到板橋、南港等地到處逛，機警的原PO當下立馬舉檢通報，事後女網友發覺事情大條，才另發文澄清，沒有此事只是在開完笑。

原PO在網路論壇「Dcard」上發文指出，他在Instagram上的限時動態看到一公開帳號，發文指出自己男友從醫院開刀回來，「連續發燒2天，全身無力」。事後更爆出確診新冠肺炎，男友還堅持不去看醫生，和她獨處待在房內，完全沒有防疫措施。

不久後，該女子又發出動態表示，她要從板橋到南港，更曬出車票抱怨，「為什麼車站這麼大，害我一直來回繞圈圈」。若依照該女子說法，她曾和確診男友獨處在一小空間，她不但沒有做出任何防疫措施，還到人多地方到處跑。

機警的原PO看到貼文後，也立刻向衛福部通報，「有向衛福部舉報了，今天有出現在板橋車站跟南港車站的朋友們要注意身體狀況」。擔心的原PO也在文末表示，不知道是否在開完笑，「但現在這種敏感時間，也是滿白目的，這種完笑不要亂開」。

該女子事後也發出貼文澄清，表示男友沒有確診，不過是感冒發燒而已，發文內容只是開完笑，「他也沒有出門，因為腳受傷不能走，你們不用過度害怕」。雖然是虛驚一場，不過還是讓大批網友憤怒，「如果是開玩笑的話，散播假消息也會引起大眾恐慌，何況粉絲不少」、「真的有這種亂講話的人，這玩笑一點都不好玩欸」、「這種敏感時期，開這種玩笑不用罰嗎？」不過有網友表示，「的確滿無聊的，但如果他真的確診，有關單位不可能不抓他去隔離病房的啦」。

依《傳染病防治法》，若散播不實謠言最高可罰300萬元，請民眾勿以身試法。

(中時新聞網)