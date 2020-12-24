嘉義市棒球場斥資1億2150萬翻新，吸引中職富邦悍將簽約為春訓基地，目前工程接近完工，今日嘉市球場進行諸羅山盃冠軍戰，成為翻新後首次公開比賽，球場座位全部換新、增設LED大螢幕、水療室、室內牛棚區等等，軟硬體比富邦過去在高雄燕巢的春訓基地更完善。

嘉義市棒球場第一期改建已在2018年完工，包含翻新廁所、球員淋浴間、休息室、教練室等等，該年世界大學棒球錦標賽也在此比賽。今年嘉市政府向體育署爭取瞻經費8500萬元，加上市府自籌經費，共投入1億2150萬元進行第二期改建，球場內紅土、草皮、防撞墊全面換新，還增設16x9公尺大螢幕，觀眾席也全換成有杯架座椅。

此外球員使用的硬體設施也大改造，增設2間重訓室、3台水療機，外野增設室內牛棚、打擊練習區，其中也聽取富邦悍將總教練洪一中建議，原本室內打擊區採用直向7道，後來改為橫向2道，長度增加變成複合式空間，能練打也能投球。

富邦悍將與嘉義市簽訂合約，明年1月7日開訓就會進駐，目前工程已經99%完工，只等最後驗收通過就算正式落成。

嘉義市棒球場外野架設全新大螢幕。（鄧心瑜攝）

嘉義市棒球場觀眾席座椅換新，座位都有杯架。（鄧心瑜攝）

嘉義市棒球場球員休息室。（鄧心瑜攝）

嘉義市棒球場總教練室。（鄧心瑜攝）

嘉義市棒球場球員重訓室。（鄧心瑜攝）

嘉義市棒球場外野室內牛棚、打擊區。（鄧心瑜攝）

(中時 )