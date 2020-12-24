◎遭紐籍機師波及 五月天演唱會延期

「五月天」原訂明起在桃園國際棒球場一連舉辦6場「好好好想見到你Mayday Fly to 2021」演唱會，未料本土疫情再起，稍早相信音樂於臉書宣布，25、26及27日3場演出順延至1月8、9及10日，但不須換票，持原票券即可在順延場次入座，如順延的場次無法參加，則可全額退票。

◎無視防疫 交通部重罰長榮航空100萬

前長榮航空紐西蘭籍機師確診新冠肺炎還不遵守防疫規定、疫調說謊，台灣0本土破功，該機師除將面對《傳染病防治法》罰則，交通部今日也敲定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對長榮航空開罰，處以法定上限100萬元罰鍰。

◎元旦北市新制上路 賣場設「不含萊克多巴胺」專區

即將跨年，北市府24日宣布元旦新制，由於含萊克多巴胺豬肉元旦將開放進口，市府依《食品安全自治條例》規範公有市場應建立食品來源追溯系統，並加入食材登錄平台，連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊克多巴胺」專區。

◎在野黨提《食安法》修正標示萊劑 遭民進黨否決

立法院今處理攸關開放進口美國萊豬的九項行政命令和相關修法草案。國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團針對《食品安全衛生管理法》提出修正版本，要求標示萊劑，且入法規定萊豬不得進入學校，不過民進黨團則提出修正動議，以人數優勢表決通過維持現行條文。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)