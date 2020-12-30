萊豬政策造成人民恐慌，大多數民眾不贊成放寬進口萊豬、牛。（本報資料照片）

萊豬即將進口，民眾憂心忡忡，各地方政府不滿中央現行把關決策，紛紛訂定萊劑零檢出的自治條例，要守護在地民眾健康；嘉義市府以及市議會昨指，若自治條例遭中央駁回，將共同提出大法官釋憲。對此，行政院長蘇貞昌今(30)日回應強調，食安應全國同步、不能亂套。

蘇貞昌受訪時表示，全國的食安法律應該要同步、統一，政府也會嚴格把關，地方所通過的自治條例內容各不相同，作業方式、要求也不一樣，難免造成混亂。他表示，政府依法行事，希望全國上下可以同步，才不會亂了套。

但台灣豬標示中央至今沒有統一標準，不僅農委會與衛福部不同，還出現網路上就能購買台灣豬標示，引發民眾質疑。對此蘇貞昌解釋，標示台灣豬是根據食安法，大家都必須要標示，你的產品是什麼，標示可以自己寫、自己下載，也可以用衛福部幫你準備的標示，這些都有效，但不能不標示，會受罰。

蘇貞昌說，標章則是農委會是為推銷國家好食材 ，不僅有立體圖形還是金色的，不管是哪種都有效。他強調，雖然有進口廠商說不會進口萊豬、也會標示進口肉不含萊克多巴胺，但政府還是會逐批檢查、嚴格把關，會從海關、廚房到餐桌都幫民眾把關好。

(中時新聞網)