攸關萊豬進口的9項行政命令，在民進黨團人數優勢下，全部准予備查。前國民黨主席朱立倫表示，表決結果讓所有民眾在這個平安夜，心中感到相當不安，請民進黨記住「當獨裁成為事實、革命就是義務」，人民將用選票奉還。

攸關開放萊豬與30月齡美牛進口的9項行政命令今天傍晚在立法院闖關，雖然在野黨強力抨擊政府的管制措施無法保障民眾食品安全，要求相關行政命令退回、不予備查，但在民進黨團人數優勢下，9項行政命令全部准予備查，將在明年元旦起施行。

對此，朱立倫晚間在臉書表示，民進黨今天在立法院強行通過9項行政命令，讓所有民眾在這個平安夜，心中感到相當不安。連基本的萊劑標示、萊豬不進校園，保護學童食品健康安全，都被民進黨以強硬手段封殺，令人相當憤怒。

朱立倫請請民進黨記住一句話，「當獨裁成為事實、革命就是義務」，最後人民會用選票奉還，身為最大的在野黨，不要小看我們守護民眾自由的決心。

(中時 )