九太科技24日遭到台銀112比74痛宰，九太總教練劉嘉發賽後無奈表示，自己賽前快到球場之際，才買不到3個月的新車，竟然遭到追撞，造成整個後車廂凹陷與車牌掉落，但讓劉嘉發無奈的是，對方下車第一句話是，「對不起，劉教練！」

「當時我從建國高架橋辛亥路交流道快要下來，突然就被人追撞，當時我下車查看，對方車輛安全氣囊都爆開了，卻始終還沒下車，讓我相當擔心，」劉嘉發說，「幸好一個年輕人終於走了下來，對我說的第一句話就是對不起，劉教練！」

沒想到這場車禍還有後續「搞笑」橋段，當警察趕來處理交通事故，詢問對方是什麼職業？「當時那個年輕人說，他是新安東京海上產險員工，我馬上脫口而出，哇，你裕隆的！也跟他說了一聲，拜託年輕人以後開慢一點，我車才買3個月。」

「原本警察希望我可以前往派出所處理，但我跟警察說，我晚上6點有比賽，可以早點讓我離開嗎？最後我下午4點40分趕到球場，幸好沒遲到太久，」劉嘉發表示，「這次車禍應該都由對方賠償，也只能自認倒楣，幸好雙方都沒受傷。」

(中時 )