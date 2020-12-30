軍友社理事長李棟樑今天赴五指山國軍示範公墓，祭拜已故總長沈一鳴，哀傷之情溢於言表。呂昭隆攝

副參謀總長執行官徐衍璞向沈一鳴致祭。呂昭隆攝

「0102」黑鷹直升機失事即將周年，軍友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在副參謀總長執行官徐衍璞上將陪同下，今天上午到五指山國軍示範公墓、新店空軍公墓，向殉職的故參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文中將上香致祭。

在空難中歷劫生還的後勤次長黃佑民中將（現任國防大學副校長）、通資次長曹進平中將、作戰計畫次長室處長劉孝堂少將、作戰計畫次長室參謀周欣頤上校（現任職副總長執行官辦公室參謀）、軍聞社記者陳映竹上士，也一同前往致祭。這也是5人第1次一起去看老長官，表達追思與懷念。

李棟樑等一行人到沈一鳴一級上將靈前弔唁，準備了沈一鳴生前最愛的牛肉麵、美酒及佳餚，表達最深切的尊敬和感謝。

另國防部明天將於博愛營區圍牆外、北安路與崇實路口的0102事件紀念專區，舉行「永遠的英雄，無盡的追思」緬懷活動。國防部長嚴德發、軍友社理事長李棟樑、官兵代表一起向逝者致敬。

(中時 )