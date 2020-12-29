民進黨立委吳思瑤最近還捲入「關說醫材」風波，遭台大婦產名醫施景中爆料幫醫材業者施壓院方，而吳思瑤則推給助理稱是轉達民眾陳情。對此，前立委沈富雄表示，這件事情太匪夷所思，並連連痛批「膽大妄為」、「太過分了」。

施景中日前在臉書貼文稱，自己是某件醫材試用者，但覺得不合用，加上價格比國外貴了數十倍，實在太離譜，討論過後院方決定不予引進，未料廠商隨即找來吳姓立委來施壓，還限定2天內回覆。事情曝光後，吳思瑤向施景中致電表示，竟稱是助理轉達民眾陳情信，若造成台大醫院與醫師本人困擾感到抱歉。

對此，沈富雄28日在政論節目《平論無雙》中表示，這個真的是匪夷所思，太膽大妄為了，公家醫院的單位，如果每個委員都這樣的話，他們光應付這個就應付不完。

沈富雄透露，他台大的同學私底下吃飯的時候都告訴他，哪個委員最求兇惡極、最可惡，藍的有、綠的也有，但他退下來以後，還是不敢講，總是大家都願意做好人，「這個太過分了，一個助理可以發一個公文叫台大醫院來解釋？」

(中時新聞網)