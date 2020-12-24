現在防疫最大危機 朱學恒：民眾擔心被這單位告

紐西蘭籍機師來台趴趴走，中央流行疫情指揮中心至今仍未公布確診者的所有活動足跡，遭抨擊罔顧人民安全。宅神朱學恒表示，現在防疫最大的危機，是民眾擔心自己被指揮中心告。

朱學恒在臉書貼文表示，搞了半天，人人都變成對抗天網統治人類的反抗軍，說這個也被告、說那個也被告，現在是在管制疫情還是管制資訊？現在最大的防疫危機，不是紐西蘭籍伊朗裔機師，而是民眾開始擔心自己被指揮中心告。

朱學恒認為，台灣的抗疫成果，是因為官民合作，民間自覺才有這樣的結果，不是單純因為一個誰英明神武才有這種結果。結果今天下午的即時記者會，簡直就像是法務部贊助的一樣，說這個也會被告、那個也會被告，乾脆叫法務部來開好啦？動輒威脅要告媒體、告議員、告民眾，是要讓民眾更信任指揮中心嗎？都要告我了，是要讓人怎麼信任？

針對指揮官陳時中指疫情調查的內容，只有涉及非特定人的才會公開，若只涉及可以掌握明確接觸對象的就不公開，而這次網路上流傳的相關資訊，越是流傳就像是在獵巫。朱學恒對此直言，甚麼叫做獵巫？根據Yahoo發起的網路投票，高達93.8%的網友認為指揮中心該公布更詳細的確診者足跡。現在卻是講真話也被告，講假話也被告，是要民眾怎麼信任指揮中心？

(中時新聞網)