針對民進黨指稱國民黨團在立法院播放影片爭議，國民黨表示，謝謝民進黨的細心指正，但民進黨關心的事情都跟民眾關心的不一樣，大家關心的是每日三餐，是不是能吃得安心。民進黨對於食安問題避而不答，拼命找民眾不關心的枝微末節，這種作法只會離民心越來越遠。

國民黨主席江啟臣今天在立法院發言時，播放2009年民進黨上街反對開放美牛的影片，遭民進黨批評，在國會議堂上公然播放造假影片誣陷蔡英文總統，要求江啟臣向全民道歉。

民進黨發言人顏若芳指出，江啟臣播放民進黨因「狂牛症」上街頭反對開放美牛的影片，把當時蔡英文講到『我們這個政府在處理牛肉問題時…』的聲音，將牛肉二字消音，並自行在畫面打上『瘦肉精』的字樣，企圖移花接木、混淆視聽。

對此，國民黨表示，請民進黨面對問題，回答問題，告訴人民為什麼在野說一套、執政作一套？告訴人民，過去在野說要溝通、要謙卑傾聽，為什麼開放萊豬，沒有溝通、沒有說明就逕自宣布？

國民黨強調，民進黨說蔡英文過去是反美牛，是反狂牛症，跟瘦肉精無關，請問蔡政府這次除了開放萊豬，是不是還同步開放了30個月齡以上的美牛？難道蔡政府不知道超過30個月齡以上的美牛，狂牛症的風險更高？所以過去的反對一樣是在騙人民？

國民黨質疑，民進黨過去罵國民黨開放美牛是黑箱、違反民主原則、透明化原則，欺負人民，請問蔡英文這次開放了30個月齡以上的美牛，有溝通、有說明、沒有欺負人民？

國民黨再次提醒民進黨，人民才是國家的主人，身為執政者，掌握國家機器，有義務向人民清楚說明；凡走過必留下痕跡，請民進黨不要忘記在野時對人民的承諾，副總統賴清德在2019年就公開道歉了，那蔡英文呢？

(中時 )