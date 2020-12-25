緬甸一名女醫師南美珊（Nang Mwe San，音譯），由於擁有性感火辣身材，常在社群網路上PO出她的爆乳翹臀清涼美照，吸引廣大網友關注，但此大膽作風卻引起該國醫學委員不滿， 直接吊銷她的醫師執照，結果南美珊因禍得福，轉戰成人網站後，一炮而紅，收入竟然比醫師高多數百倍，月入高達新台幣144萬元。

綜合外媒報導，30歲的南美珊遵照父母的意願就讀醫學院，畢業後順利通過考試，成為正式醫師。但身材曼妙的她，私下喜歡穿漂亮衣服拍攝，再將美照上傳到社交網站，展現個人魅力，照片，因此在網路上獲得眾多網友關注。

南美珊不吝嗇展示姣好的身材。（圖／翻攝自INS／nangmwesan）

不過，南美珊如此開放作風，對民風保守的緬甸而言，實在無法接受與容忍，緬甸國家醫學委員會認為她的行為已違反緬甸傳統，決定吊銷她的醫師執照，南美珊不可思議的表示，緬甸老年人的思想都太保守，連她的父母也一樣。

雖然醫師執照被吊銷，但她決定在成人網站上開設屬於自己的帳號，沒想到短短一個月就進帳5萬美元（約144萬元台幣），比緬甸公立醫院月薪約200美元（約新台幣5756元），高出數百倍之多。

南美珊說，社交媒體是一個不用賣身就可以賺錢的平台，訂閱者只要每月支付25美元（約720元台幣），就能觀賞她的色情影片，她說：「當一名模特兒比當一名醫生感到更快樂，而且緬甸醫師的待遇實在太差。」

(中時新聞網)