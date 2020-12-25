立法院昨表決通過萊豬進口行政命令，不過，民進黨立委林淑芬、劉建國和江永昌皆違背黨意、棄權未投票，恐遭到黨紀處分。對於林淑芬和劉建國投票，外界並不意外，但屬於「英系」的江永昌在最後一刻棄權，令媒體大感「最意外的跑票」。

立院24日表決萊豬進口9行政命令及《食安法》、《學校衛生法》，即使民進黨團下令一致投票，但處理《學校衛生法》時林淑芬、劉建國棄權未投；下午表決行政命令，江永昌棄權未投，共3綠委棄權。

對於這3位綠委的棄權，據《信傳媒》報導，劉建國的選區雲林為養豬大縣，林淑芬常和黨內不同調，故2人跑票並不令人意外，但江永昌屬於英系，跑票令人非常意外，開放萊豬是總統蔡英文拍板定案的政策，竟出現自己人不挺的情況。

對於昨天表決時棄權是否備受壓力，江永昌今面對媒體提問時表示，沒有壓力，這是自己的決定，對於黨團處分願意接受，黨本來就有黨的自律，但不應該用跑票這個詞。

針對林淑芬等3位綠委棄權未投票，柯建銘說，民進黨團有處理機制，事前黨團都有討論過，一定會處理，至於罰錢或是黨紀處分，柯建銘說，「你們看著就好」。

(中時新聞網)