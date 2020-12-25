台中縣市2010年12月25日台中縣市合併，改制為直轄市，今天剛好屆滿10周年，市長盧秀燕25日表示，中央透過法令修正，讓台中市能順利合併升格，基本上是一條正確的道路，有助於縣市資源1加1大於2，從最近民調來看，8成市民對於居住在台中感到光榮，代表市民肯定台中市10年來的縫合工作以及進步，市府持續加油、努力。

盧秀燕今日中午在市議會臨時會後受訪表示，10年前台中縣市合併，今年滿10周年，對台中市來講是重要的一年，當初縣市合併是市民的期待，當時她擔任立法委員，推動法令修正，縣市合併後有許多縫合工作須進行，這幾年不管從前市長胡志強、林佳龍再到她，都非常努力進行縫合工作。

她以這次台中市府推出的「市民限定」雙十公車優惠政策，其實就是對原縣區更有利的政策，這就是縫合的工作。

縣市合併10年後，是否弭平城鄉差距？盧秀燕舉例，公托公幼、親子館，過去可能都比較集中在原市區，市府積極推動公托公幼倍增，盼讓資源分配更加平均。

「縣市合併後的10年以來，3任市長都致力於縣市縫合、資源平均分配」，她從最近相關民調來看，8成市民對於居住在台中感到光榮，代表市民肯定台中市10年來的縫合工作以及進步，市府將持續加油、努力。

(中時 )