吳映潔（鬼鬼）今年集中火力在南部連趕台南、高雄兩場跨年晚會，31日晚間在台南場率先開唱，她為雪恥前年跨年演唱會上「走音」恥辱，一個半月前開始練唱，她期許自己：「每次上台都要希望自己越來越好，不要走音不要喘。」她以一頭橘色長髮、超辣復古造型，化身為DISCO舞姬，帶來〈GO〉、〈Knock Knock Knock〉、〈啦咪啦咪 (LOVE ME LOVE ME)〉、〈Sugar Rush〉等10分鐘組曲，以及七彩緊身復古歌姬裝、超辣開高衩熱褲的復古啦啦隊等3套勁裝秀出小蠻腰，誠意十足。

為了呈現緊身性感、布料又少的絕美造型，吳映潔透露，這2個禮拜都只吃流質食物，而且禁澱粉、糖類跟油炸食物，打趣形容連作夢都會夢到鹹酥雞的她笑說：「很久沒有吃澱粉，每天都好餓好餓，每天都好想吃東西，我跟工作人員說，我過年第一個願望就是：下台第一件事情要吃雞皮！」由於碰上霸王級寒流，布料太少幾乎無法貼暖暖包，她苦笑只能靠「意志力」應戰。

為了迎戰兩場跨年，她特別出動了包括舞者、髮型、造型師等工作人員加起來30個人的大團隊。雖然跨年改成線上直播方式呈現，吳映潔特別表示：「台南場跟高雄場都變成了線上直播，我在台上表演只能靠著幻想的方式，想像歌迷都在台下陪伴著我，然後我要努力放電給螢幕前的歌迷看，這種感覺超級特別！會努力做到最好！」而隨著特別的2020年即將過去，吳映潔期許2021年可以再演戲、發幾首單曲，她表示：「希望大家越來越喜歡我，繼續努力。」吳映潔以「順」字來許下新年願望，她表示：「世界順利、工作順利、人人順利！」

鬼鬼特地染橘髮迎接2021年。（avex taiwan提供）

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