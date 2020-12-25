老五老基金會石岡、豐原服務中心帶領失能及失智長輩搭乘摩天輪圓夢。（王文吉攝）

「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡、豐原服務中心24日帶領日間照顧中心的長輩出遊，上午前往國道泰安服務區參觀齊柏林攝影展，下午到麗寶outlet搭乘摩天輪，園方也特別安排耶誕老人送上禮物與祝福。30位長輩連同家屬、工作人員一群人出動了1台復康巴士與1台遊覽車，浩浩蕩蕩開開心心的出遊感受耶誕氣氛。

由於日間照顧中心的長輩因大多都有失能及失智情形，日常出遊不便與外界接觸機會也不多，日漸與社會脫節，而家屬工作繁忙，每日朝九晚五的生活模式與長輩之間的互動時間少之又少。為了增加長輩與外界接觸機會，同時增進良好家庭關係也減輕主要照顧者壓力，促成了這次日照中心出遊活動。

老五老基金會石岡、豐原服務中心舉辦耶誕一日遊活動，帶領長輩參觀國道泰安服務區齊柏林攝影展。（王文吉攝）

這次一日遊安排坐摩天輪，起因是85歲的王奶奶至今都還未搭乘過摩天輪。王奶奶一人獨居，因膝蓋退化，加上有輕微失智症有走失的經驗，使得王奶奶除了每天專車送來日間照顧中心參加活動外，鮮少有其他外出機會。

今年日照中心年度旅遊特地安排麗寶outlet有無障礙搭乘的天空之夢摩天輪體驗，讓年輕時忙於工作、年紀大苦於生理退化而不便遠行的王奶奶可以外出透氣，同時在社工、志工的陪伴下，終於體驗到坐摩天輪高高掛在天空俯瞰大地的感覺，渡過溫暖開心的耶誕節。

另外50歲的志敏大哥與高齡80歲的母親同住，幾年前工作時昏倒，發現為先天性腦血管畸形進行手術治療，術後側邊癱瘓，也影響表達能力。因自身行動不便，與母親兩人已長時間都沒有一起外出活動。

這次日照中心年度旅遊，讓志敏與母親終於可以一同外出接觸新鮮事物，而志敏母親也是從來都沒搭過摩天輪，搭乘時覺得好舒服一點都不害怕，母子倆共乘摩天輪，創造許多美好回憶。

老五老石岡服務中心督導利欣頤表示，長輩們因為受到年紀與身體老化的侷限，許多看似平常的心願夢想對於他們而言都不易實現，而這次出遊活動要感謝許多志工協助照顧長輩，還有國道泰安服務區鬍鬚張協助製餐讓長輩能吃到香噴噴滷肉飯，麗寶outlet也提供優惠券讓長輩與家屬都能搭乘到摩天輪度過難忘的耶誕節。

(中時 )