阿妹跨年演唱會進入倒數階段，卻傳出新冠肺炎本土案例，針對進入會場是否量體溫，台東縣府25日決議入場一律量體溫，超過攝氏37度禁止入場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

藝人張惠妹台東跨年演唱會倒數6天，卻傳出新冠肺炎本土案例，針對進入會場是否量體溫，台東縣府24日說法不一，25日則決議入場一律量體溫，超過攝氏37度禁止入場。

縣府24日依中央流行疫情指揮中心規定，體溫監測只針對室內活動，演唱會在戶外舉行，因此不量體溫。此舉引發民眾疑慮，擔心演場會成為防疫破口。文化處與衛生局25日經討論後做出調整，改為「入場一律量體溫，且體溫採中央標準額溫37度」。

文化處長鍾青柏表示，目前已規畫由4個管制站進出，觀眾進場都必須經過管制站量體溫，一旦超過37度就不得進入，因此呼籲民眾入場前，盡量不要飲酒或從事其他容易造成體溫上升的行為，避免受管制無法入場。

台東縣衛生局疾病管制科長吳曉慧表示，目前4處管制站都已配置額溫槍及紅外線熱顯像儀，量測觀眾體溫，同時要求大家戴口罩入場。另外也已編制60名監測人員，並視情況隨時調整增加人力。

縣府表示，饒慶鈴24日視察場地後立即召開跨局處會議，規畫出黃色防疫管制區，入場須全程配戴口罩並且除喝水外禁止飲食；針對公共廁所及手把提高消毒頻率；防疫工作人員不定時走動宣導。

此外，縣府呼籲民眾如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動，請留在家看電視轉播；另請參加民眾攜帶手機，此外官網也增加防疫專區，提供民眾查詢，希望防疫工作能做到滴水不漏。

(中時 )