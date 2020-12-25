雲林縣長張麗善出席動工祭拜典禮，親自向鄉親說明。（周麗蘭攝）

斗南外環道要直通台一丁線了！多年來斗南外環道因公路局評估與台一丁線相交太危險而未核准打通，雲林縣府工務處委託中華民國交通工程技師公會檢討研議一年，建議以測速、闖紅燈照相管控，25日工務處動工打開瓶頸口直通台一丁線，將帶動斗南後車站發展，工期5個月。

當年斗南鎮興建東側外環道原意是縮短後站與台一丁線距離，但因末端是台一丁線新光陸橋陡降坡，從台一丁進入外環道必須繞路鑽涵洞，外環道出口也只能右轉，外環道功能大減。

縣府工務處長汪令堯表示，委託中華民國交通工程技師公會檢討研議，建議該處開闢T字路口，配合路口退縮、採用測速照相、闖紅燈照相控制車速後，可解決安全疑慮。

25日在地方仕紳上香祈福後改善工程動工，將完全打通外環道與台一丁線，兩條重要交通動線完全互通，縣長張麗善、縣議員蔡東富、王秋足、鎮長沈暉勛及多名里長出席。

張麗善表示，本工程地方陳情已久，考量該路口匯入台一丁有視距不足等疑慮，經工務處積極設法改善找到解套，對來往斗南鎮東側的民眾更方便，也能帶動後車站發展。

縣議員蔡東富、王秋足、鎮長沈暉勛表示，打通外環道通台一丁線後，雙向用路人只要遵守交通號誌就能方便又安全，再也不用再繞路鑽涵洞。

車輛所在位置是斗南外環道，路前方被新光陸橋的分隔島切斷，上不去也下不來。（周麗蘭攝）

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