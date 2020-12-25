雲林爆虐狗案 酒醉男抓鐵鍊甩狗猛撞牆 惡行曝光惹眾怒（翻攝臉書社團／虎尾人（讚）出來）

雲林土庫傳出虐狗案件，一名酒醉男子不滿檳榔攤養的小狗狂吠，竟然硬拉狗鍊，扯起小狗連續撞牆。過程全被店家監視器錄下。影片曝光引起眾怒，雖然狗主人不追究，但警方與縣政府已經介入調查，動粗男子將依違反《動物保護法》開罰1萬5至7萬5千元。

臉書社團「虎尾人（讚）出來」有民眾貼出影片，今日（25日）凌晨3點多，一名疑似酒醉的男子下車，朝檳榔攤養的小狗施暴，男子拉起鐵鍊，小狗跟著被拽起身體懸空，然後朝著牆壁猛砸。由於小狗頸部被鐵鍊拴住，完全無處可逃。小狗在混亂中疑似咬了男子小腿一口，只見男子爆怒再次對小狗施暴。期間，車上一名女子見狀下車試圖拉住男子，卻被失控的酒醉男子甩倒在地上。整段虐狗過程接近2分鐘。

影片曝光，網友紛紛關心小狗的現況，留言痛斥虐犬男子「

垃圾只敢欺負狗，有種找人嗎？」、「畜生還不如」、「此人不捉，狗狗準沒命。」、「這得肉搜了吧！真的看不起這種人！」

據《蘋果新聞網》報導，檳榔攤的老闆娘說，挨打的小狗叫「福妹」，是家中收容的流浪狗。打狗的男子是鄰居，今天早上已由妻子陪同登門道歉。由於小狗無大礙，再因此決定以和為貴，不予追究。

不過，警方與雲林縣動植物防疫所已經派員追查，防疫所人員表示，雖然狗主人不予追究，但酒醉男子虐狗行為十分明確，已違反《動物保護法》第6條，偵訊後將處1萬5至7萬5千元罰鍰。

(中時新聞網)