謝沛恩《揭大歡喜》揚言剃平頭扮台帥。（海鵬提供）

郭雪芙、謝沛恩不時偷偷較勁看誰的頭髮短。（海鵬提供）

《揭大歡喜》前導海報以郭雪芙為主，並以魔鏡同時秀出她兩種截然不同造型。（海鵬提供）

郭雪芙人生從沒剃髮經驗，為戲落髮。（海鵬提供）

郭雪芙、謝沛恩主演的電影《揭大歡喜》日前獲選第50屆荷蘭鹿特丹影展「大銀幕競賽」，她們為戲落髮，勁帥扮相讓工作人員驚訝，私下更是「比帥不比美」，不時偷偷較勁看誰的頭髮短，謝沛恩更一度揚言要「剃平頭」扮MAN拚帥。謝沛恩分享，早在電影開拍前就以男性裝扮生活，好讓自己早早適應角色，而片中同時飾演男、女角色的郭雪芙則較難適應，下戲就急忙戴起假髮恢復女兒身。

郭雪芙坦言人生從沒剃髮經驗，於是心情頗忐忑，「當時怕剃完很醜，雖然緊張害怕，但就下定決心衝一波！剃完頭髮後的那一陣子，照鏡子就感覺自己是個男的，不過礙於當時不能先曝光電影造型，所以沒能趁超短髮的時候拍攝雜誌，有點可惜」，她透露，自己準備了3頂用真髮做的假髮替換，那時候剛好遇上與劉以豪合演的戲劇《我們不能是朋友》宣傳期，都是戴假髮上陣。

《揭大歡喜》是台灣罕見的「全女性飾演」電影，片中男女角色均由女性飾演，謝沛恩、郭雪芙男裝帥麗程度，完全媲美當年《梁山伯與祝英台》。尤其郭雪芙除了現場落髮真實入鏡，還得塞襪子填褲檔以增加雄風，「好像裝男生就一定要在下面放一包」，讓她和謝沛恩笑成一團。

問起扮男生什麼最難？郭雪芙坦承反串很不容易，因為男女差異很大，演起戲來口氣、眼神、動作表達都不一樣，尤其「男人都是下半身思考」，常常讓她「忘記要調過來」。電影由魏瑛娟、陳宏一聯手執導，預定明年3月在台上映。

(中時 )