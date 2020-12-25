桃園市楊梅區公所1月1日上午6時30分至12時，於四維兒童公園旁國有土地舉辦元旦升旗暨健走活動，活動包含歌手演唱、升旗典禮、健走、摸彩活動，楊梅警方特別規畫交通疏導作業，呼籲民眾務必配合。

交通管制措施規劃如下：

一、車輛進出場資訊

（一）06：00~07：30汽機車一律由永美路445巷進入會場，如車位已滿將提前封閉路口禁止車輛入場。

（二）07：30~11：00會場周邊實施交通管制，汽機車一律禁止入內。

（三）11：00後解除管制，車輛可由永美路445巷或四維二路等周邊道路離場。

（四）05：30~12：00四維路、五守街、復興街、福羚路等健行路線道路封閉，請提早改道。

（五）主辦單位屆時會依現場車潮狀況調整管制方案，請遵循警方及工作人員引導。

二、停車資訊：如主會場停車位已滿，可至周邊道路停車格或以下停車場停車

（一）付費-埔心公有停車場（桃園市楊梅區金龍一路與金龍三路交叉口）→60格。

（二）付費-瑞塘公有停車場（桃園市楊梅區瑞溪路二段與萬大路交叉口）→49格。

（三）免費-埔心車站後站廣場（桃園市楊梅區仁平路底）→60格。

（四）免費-瀧澤公司停車場（桃園市楊梅區仁平路底，後站廣場旁）→50格。

（五）免費-豐華時尚婚宴會館（桃園市楊梅區文化街88號）→130格。

（六）付費-城市車旅停車場（桃園市楊梅區萬大路116巷19號旁）→50格。

楊梅警方呼籲，因停車位有限，請前往參加活動民眾盡量實施共乘或搭乘大眾運輸，另離場時可能同時間有大批民眾離場，請民眾聽從員警指揮依序離場。

(中時 )