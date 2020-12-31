因應防疫升級及強烈寒流來襲，為顧及鄉親的身體健康，後龍鎮公所原訂元旦舉行的升旗及健行活動，在鎮公所審慎評估後，31日上午決定取消。鎮長朱秋隆叮嚀所有鄉親，務必要做好保暖工作，並加強防疫措施，勤洗手、戴口罩，減少集會活動及出入公共場合。

後龍鎮公所原訂元旦一早在鎮公所舉辦升旗典禮，隨後進行健行活動，讓鎮民有個愛國又健康的開頭，但因近來新冠肺炎疫情嚴峻，後龍鎮長朱秋隆召集幹部開會討論後，決議停止舉行。

後龍鎮公所表示，已報名成功的民眾，可自2021年1月4日起至1月29日止，可在公所上班時間內由本人或請家人朋友代表，持報名者的身分證明文件至鎮公所文化觀光課領取「希望瓜口罩」。

網路報名成功的朋友，可檢附回郵信封至後龍鎮公所（苗栗縣後龍鎮中山路152號），註明「110年元旦升旗典禮暨健行活動」及報名者全名，公所會將希望瓜口罩寄送給民眾。鎮公所對於造成民眾的不便表示歉意，希望民眾一起守護健康、守護家園，用健康的身體迎接2021年的挑戰。

(中時 )