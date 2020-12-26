抽菸對身體百害而無益，不但容易致癌，有些人光是吸到二手菸，就會出現嚴重的影響。大陸江蘇一名高姓婦人，日前在出席一場婚禮時，因為在密閉空間內，吸到了二手菸味，結果當場誘發重度哮喘，情況一度危急，總共搶救了5天5夜，才甦醒脫離險境。

綜合陸媒報導，54歲的高姓女子，本月12日去參加親戚婚禮時，宴席吃到一半突然哮喘發作，整個人意識模糊倒下，被緊急送往附近的醫院治療。後來經過轉送大醫院，搶救了整整5天5夜，才成功脫離險境。對此院方表示，支氣管哮喘是常見的慢性呼吸道疾病，重度哮喘容易引起多重器官障礙，死亡率可高達50%以上。

婦人的家屬表示，高女有40多年的哮喘病史，可能是因為當天婚宴現場空氣不流通，加上有人在室內抽菸，導致高女子吸入二手菸及各種氣體後，才誘發哮喘。有醫師表示，二手菸是哮喘的「致命敵人」，平時生活中要盡量遠離菸害，以免帶來致命危機。

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(中時新聞網)