婦產科醫師詹景全日前在節目上分享案例。(圖截取自醫師好辣youtube頻道)

女性私密處保養學問大，天氣變化悶住太久，很容易造成發炎或是感染。一名60多歲的婦人，下體出現搔癢症狀，由於搔癢感覺太強烈，讓她難以忍受，婦人竟異想天開，拿熱水燙下體，事後還拿鹽抹在騷癢處，手法有如在醃肉，只因她認為此舉可以防止黴菌孳生，醫師檢查見狀後更嚇傻，「屁股整圈破皮，多處起水泡」。

婦產科醫師詹景全日前在節目《醫師好辣》上分享，最近天氣潮濕又下雨，許多女性碰到私密處騷癢的相關問題，日前診所來了一位60多歲的婦人，她主訴下體出現搔癢、分泌物變多等困擾，詹景全聽完便說明需要內診，請婦人坐上內診台，沒多久聽到護理師急呼，「詹醫師，趕快過來看一下」。

詹景全到內診台一看，發現相當驚人畫面，因為婦人屁股紅了一大圈，且還相當均勻，旁邊還有一些破皮和小水泡，詹景全便追問，「屁股怎麼會紅一圈？」婦人天真回答，因為覺得私處搔癢難耐，想說用熱水燙可以減緩黴菌孳生，異想天開的想法讓醫師看傻，更比喻就像燙豬肉般，屁股周圍破皮還佈滿小水泡，慘不忍睹。

詹景全仔細一問後發現，婦人不只拿熱水燙自己，還拿鹽巴抹私密處，手法有如「醃肉」一般，全因婦人以為這樣做能達到防腐的效果，用鹽抹一下就不會長黴菌。這樣的作法讓詹景全看傻，後來只能緊急請整形外科醫師以「燙傷等級」照護，前前後後治療了2個多月才好，原本只是私密處黴菌感染，卻拖了這麼久才治療完畢。

(中時新聞網)