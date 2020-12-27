雜誌日前發布最新的國政民調，總統蔡英文的滿意度為54.6%，不過，師大教授范世平認為，雖然蔡的民調很高但能否拉抬民進黨2022的選情，才是重點，且民進黨在若干縣市出現後繼無人的情況，若無因應，2022選情可能再創席次新低。

《遠見》16日公布「2020政經表現滿意度調查」，結果顯示蔡英文滿意度54.6％，不滿意度36.1％；親上火線護航萊豬政策的行政院長蘇貞昌滿意度為44.3％，不滿意度為45.1％，負評多於正評，萊豬議題顯然是關鍵因素。

對於這個結果，范世平26日臉書發文表示，蔡英文的不滿意度從2018年12月時的高峰70.7%，下降為36.1%，將近一半。蔡形成非常少見的第二任期滿意度高於第一任期，以及第二任期不滿意度低於第一任期的現象。

范世平認為，雖然蔡政府將在明年1月1日開放美豬進口，引發國民黨強力反對，但蔡的民調不受影響。可見其支持群已超過民進黨的支持者，包括中間選民，也就是蔡的影響大於民進黨。

不過，范世平也點出隱憂，蔡英文的高民調如何拉抬後年縣市長選舉，實為重中之重，而民進黨目前也出現若干縣市人才斷層與後繼無人的窘態，所以必須及早因應，否則屆時可能再創席次新低。

(中時新聞網)