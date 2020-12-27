十定風波奇祭催，正邪戰烽今朝開，劍風雲驚世一擊，斬破猂玦！轟然一爆，劍風雲同承猂玦之力，五臟頓創，在場眾人亦紛紛受創，眼見荒禘復生之機將破，和鳳翥欲以陣力轉化四溢猂元，卻見劍風雲不顧傷危，代天劍一現鴻蒙奇能，竟將四溢猂力盡收劍中！

暗夜時分殺意生，月無缺兩人無聲潛入御脈，森然鬼氣徘徊，驚見僰君巍坐！為絕後患月無缺一劍疾出，但見僰君身不動，魂音侵入耳中；心痛難當的月無缺身陷風暴中心，意識原中再逢僰君邪魂，卻是意外得知不敢置信的真相！

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日月之頂丰神現，天地蒼茫雙曜出，頂峰照神宿，非天會謫仙！神話對傳說，跨越千年的劍神之會，劍謫仙不動如山，劍心、道心渾融為一，見證道之極；另一方面，非天首現天劍極意，萬劍兼蓄於一，一劍即萬劍，萬劍歸一劍，千年之敵，唯有一人，這場當世極端對決又將是如何勝負？欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第31章：敇天玄魁．逆天變；第32章：帝心難測。

(中時 )