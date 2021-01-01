2021年第一天，兩大羽球運動用品品牌都迎接新贊助球員的加入，VICTOR勝利體育繼女單世界球后戴資穎、「羽球王子」王子維、丹麥好手安東森（Anders Antonsen）等好手後，曾勇奪三屆世錦賽金牌、目前世界排名第2的印尼男雙名將阿山（Mohammad Ahsan）/塞提阿萬（Hendra Setiawan）正式簽約VICTOR，將以新裝備強勢回歸重啟的國際賽場。

阿山和塞提阿萬曾來台和球迷及中租羽球隊交流，兩人經歷短暫拆夥、2018年重新合作，「爸爸組合」於2019年再創巔峰，延續國際賽事11度闖入決賽的狀態，不但相隔6年重返世界第一，其中單季橫掃全英公開賽、世界錦標賽和世界巡迴賽總決賽三大賽冠軍，更首開男雙紀錄。

阿山與塞提阿萬坦言保持熱情、自我要求以及對勝利的渴望，是保有競爭力的不二法門，能夠加入VICTOR，阿山說：「我們很開心也很榮幸，希望能一起追求卓越、贏得更多比賽！」

曾於2008北京奧運勇奪男雙金牌的塞提阿萬，為新年度設下目標，表示：「我們會全力以赴，目標是一起站上奧運頒獎台！」兩人盼以最佳狀態續寫紀錄，向再次征戰最高殿堂發起衝擊。

國際羽球賽事將於1月中旬的YONEX泰國公開賽重啟，阿山和塞提阿萬將首度披上VICTOR戰袍及裝備亮相，期許再攀巔峰。

(中時 )